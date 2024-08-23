Мастер-классы, лекции и экскурсии: в Москве проходит детский культурный форум

Москва в эти дни стала центром притяжения самой активной и талантливой молодежи! В столице открылся Международный детский культурный форум. Его участниками стали представители российских регионов, а также гости из Сербии, Индии, Китая, Бразилии и других государств.

В программе — десятки мероприятий, где ребята смогут ближе познакомиться с культурой нашей страны, поучаствовать в дискуссиях, а еще посетить мастер-классы у именитых наставников. Чем удивит форум тех, кто будет создавать культурный облик завтрашнего дня — смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Марии Спиридоновой.

И действительно, вот они звезды, на трибунах. Сергей Безруков, Эдгар Запашный, Егор Дружинин — следующие три дня они будут для ребят наставниками. В Москве открылся детский культурный форум.

«Отличительной активностью этого форума станет сессия „Культурная дипломатия“. Наши молодые музыканты, которые имеют опыт мирового участия в конкурсах поделятся, как это важно развивать культуру», — сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В программе — больше 60 мероприятий. Это мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты. Всего шесть направлений и 2,5 тысячи талантливых детей. Чтобы попасть сюда, каждый из них проходил специальный отбор — выбирали лучших.

«Форум международный — сегодня здесь ребята из девяти стран мира — Куба, Индия, даже Сербия. И регионы нашей страны, в том числе из новых субъектов России», — сказала корреспондент.

Анастасия Бронникова приехала из Донецка. Уже успела отправить весточку на родину.

«Я увидела станцию письмо солдату и приняла участие, для меня это традиция. В любом месте, где я вижу такую станцию, я принимаю участие, потому что я знаю, что это действительно важно нашим ребятам сейчас», — сказала участница детского культурного форума Анастасия Бронникова.

Когда ехала сюда — познакомилась с Данилом Мавриным из соседнего Углегорска. Теперь показывает ему столицу — парень в Москве впервые.

«Мы вышли с вокзала, посмотрел — красота какая, там статуя, там статуя, большие здания! У меня в городе такого нет», — сказал участник детского культурного форума Данил Маврин.

Данил — юный актер, мечтал попасть на мастер-класс Сергея Безрукова. И не он один. Поучиться у народного артиста России приехала даже делегация из Китая. Гу Жося участвует в театральных постановках в родном Пекине. Коллеги из России подарили книгу сказок — в нашей Мирославе сразу разглядела знакомые черты.

«Девочка очень милая, похожа на Шутун, это персонаж китайской мифологии», — сказала участница детского культурного форума Гу Жося.

На форуме сможет познакомиться с традициями и культурой российских регионов. Концерт в честь закрытия форума пройдет в субботу вечером.