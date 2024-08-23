Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода* частично признал вину

В результате атаки на концертный зал 22 марта погибли 145 человек, более 500 получили ранения.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммад Зоира Шарипзода* частично признал вину. Об этом сообщается в публикации РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела. Прежде свою вину частично признали Якубджони Юсуфзода* и Назримад Лутфуллои*, которые также обвиняются в содействии терроризму.
«Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния», — сказано в документах.
Три дня назад стало известно, что четверо предполагаемых исполнителей атаки на «Крокус» Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов* и Шамсидин Фаридуни* отказались от идеи обжаловать решение Басманного суда от 16 августа о продлении своего ареста. В тот же день они получили новые обвинения — в участии в террористической организации и обучении совершению терактов.
Преступники с автоматическим оружием ворвались в концертный зал 22 марта. Они стреляли во всех людей без разбора, погибли 145 человек, ранения получили 551. Представители ФСБ России заявляли, что бандиты планировали после теракта покинуть страну через границу с Украиной, и что у них были контакты на украинской стороне.
Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно, что в России размер выплат пострадавшим при ЧС увеличат в 1,5 раза.
* — внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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