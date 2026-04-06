Фигурант дела о теракте в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО

Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина». По информации источника 5-tv.ru, мужчина совершил самоубийство.

Речь идет о Юсуфзоде Якубджони Давлатхоне*. Как уточнил собеседник, врачи пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

Следствие установило, что пособник переводил деньги исполнителям нападения на «Крокус», чтобы они оплачивали проживание. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд вынес окончательный вердикт исполнителям теракта в «Крокусе». Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Рачабализода Муродали* приговорены к пожизненному заключению.

Первые 17 лет осужденные проведут в тюрьме, а оставшийся срок для них предусмотрен особый режим. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.