План «Б»: террористы из «Крокуса» планировали второй теракт в Москве
Следствие раскрыло детали, которые ранее не фигурировали в деле.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Террористы готовили второй удар вместе с «Крокусом»
Организаторы атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» изначально рассматривали возможность проведения еще одного теракта в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.
По данным следствия, куратор боевиков, находящийся за пределами России и известный под псевдонимом Сайфулло, готовил исполнителей сразу к двум атакам. Предполагалось, что они произойдут одновременно в разных точках столицы.
«Как установлено следствием, проживающий за рубежом куратор готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы. Второй теракт планировали совершить (одновременно) с нападением на „Крокус сити холл“. В нем должны были участвовать два человека, в „Крокусе“ — три», — сообщил собеседник агентства.
При этом детали второй атаки — место и способ — в материалах дела не раскрываются. Известно лишь, что целью также было массовое убийство людей.
Позже, примерно за неделю до трагедии, план был скорректирован. Куратор принял решение отказаться от второго удара и сосредоточить силы на одном объекте, усилив группу исполнителей.
