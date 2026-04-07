План «Б»: террористы из «Крокуса» планировали второй теракт в Москве

Дарья Орлова
Следствие раскрыло детали, которые ранее не фигурировали в деле.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Стрельба в Крокус Сити Холл

Организаторы атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» изначально рассматривали возможность проведения еще одного теракта в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

По данным следствия, куратор боевиков, находящийся за пределами России и известный под псевдонимом Сайфулло, готовил исполнителей сразу к двум атакам. Предполагалось, что они произойдут одновременно в разных точках столицы.

«Как установлено следствием, проживающий за рубежом куратор готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы. Второй теракт планировали совершить (одновременно) с нападением на „Крокус сити холл“. В нем должны были участвовать два человека, в „Крокусе“ — три», — сообщил собеседник агентства.

При этом детали второй атаки — место и способ — в материалах дела не раскрываются. Известно лишь, что целью также было массовое убийство людей.

Позже, примерно за неделю до трагедии, план был скорректирован. Куратор принял решение отказаться от второго удара и сосредоточить силы на одном объекте, усилив группу исполнителей.

6 апр
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО
25 мар
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
25 мар
Исполнители теракта в «Крокусе» обжаловали приговор
23 мар
Долина почтила память жертв «Крокуса» на своем концерте в Подольске
22 мар
Люди несут цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе» в годовщину трагедии
17 мар
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют пересмотра приговора
17 мар
Несколько осужденных за теракт в «Крокусе» обжаловали приговор
15 мар
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле»
15 мар
Шестеро в розыске: дело о теракте в «Крокусе» еще не закрыто
12 мар
Суровые приговоры: подробности суда над террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
И на Земле неплохо: в России перенесли запуски нескольких лунных миссий
19:03
В Дагестане могут повысить уровень режима ЧС после оценки ущерба
18:52
«Я очень рада, что пропала»: куда исчезла актриса Анастасия Задорожная
18:46
Глава Минприроды сообщил, когда ждать новую волну паводка в Дагестане
18:34
Апартаменты за печенье: риелтор заявил об угрозах от блогера Гусейна Гасанова
18:22
«Географическое недоразумение»: космонавт Кононенко о названии планеты Земля

Сейчас читают

Земля на пределе: ученые заявили о критическом перенаселении планеты
Убившего учительницу в Добрянке подростка отправят на психиатрическую экспертизу
Погиб, спасая детей: замглавы Каменско-Днепровского округа убит при атаке ВСУ
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео