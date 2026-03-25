Исполнители теракта в «Крокусе» обжаловали приговор

Фигурантов дела ранее приговорили к пожизненным срокам. При этом полностью свою вину признали не все из них.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Защита осужденных за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловала вынесенный судом приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.
До этого четырех фигурантов дела признал виновными Второй Западный окружной военный суд. Пожизненные сроки получили Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Рачабализода Муродали*, признанные в России террористами и экстремистами. При этом трое из них полностью признали вину, тогда как Муродали согласился с обвинением лишь частично.
Теракт произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные нападавшие в камуфляже ворвались в здание концертного зала, открыли стрельбу по посетителям и устроили поджог. В результате атаки погибли около 150 человек, еще более 600 получили ранения.
Последствия трагедии продолжают сказываться на судьбах пострадавших и их близких. Так, мать погибшего инвалида-колясочника Максима Вербенина сообщала, что захоронить его удалось только спустя почти два года — останки долгое время не могли обнаружить из-за сильного пожара.
Кроме того, одна из пострадавших, получившая тяжелые ранения в день нападения, скончалась спустя время — об этом также рассказала адвокат Айвар.
Ранее, как писал 5-tv.ru, несколько осужденных за теракт в «Крокусе» уже обжаловали приговор.
* — внесены в перечень террористов и экстремистов.
60%
Нашли ошибку?