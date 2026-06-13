Задержан пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Мужчина снабдил преступников поддельными паспортами.

В Ингушетии задержали пособника террористов Крокуса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

СК: задержан пособник террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл»

В Ингушетии задержан пособник террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила пресс-служба СК по республике.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и СК задержали последователя религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве террористической деятельности.

По данным следствия, задержанный в январе 2025 года, оставаясь в Ингушетии, оказывал активное содействие жителям республики, которые на тот момент находились в розыске на территории РФ за совершение ряда преступлений террористического характера. Обвиняемый, в частности, снабдил поддельными паспортами как минимум трех боевиков. Одному из них после нападения на «Крокус» удалось покинуть РФ. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Уточняется, что фигуранту уголовного дела, 54-летнему жителю Ингушетии, уже избрали меру пресечения — его взяли под стражу сразу после вынесения решения. В настоящее время силовики проводят расследование и выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, разыскиваются и другие фигуранты, причастные к террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд вынес окончательный вердикт исполнителям теракта в «Крокусе». Далерджон Мирзоев**, Шамсидин Фаридуни**, Мухаммадсобир Файзов**, Рачабализода Муродали** приговорены к пожизненному заключению. Один из фигурантов уголовного дела покончил с собой в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — террористическая организация, запрещена на территории РФ

* *— внесены в перечень террористов и экстремистов

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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