Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Такие заключенные размещаются не в стандартных камерах.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Пожизненно осужденные террористы отбывают наказание в экстремально суровых условиях. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.
Она рассказала о специфике условий, в которых предстоит отбывать наказание фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Их родственники не пришли на судебное заседание и не нанимали адвокатов.
По словам правозащитницы, такие заключенные размещаются не в стандартных камерах, а в помещениях с дополнительными внутренними клетками.
Пищу им передают не напрямую, а с помощью специального приспособления, которое называется «лопата» и позволяет проталкивать пищу внутрь клетки.
Осужденным запрещено подходить к окнам, поэтому они не могут видеть улицу. Свидания с родственниками допускаются лишь один раз в год, на такую же частоту ограничены и телефонные разговоры.
Кроме того, в учреждениях такого типа отсутствуют любые платные услуги или послабления режима.
Правозащитница уточнила, что в стране действует несколько специализированных учреждений для пожизненно осужденных — восемь тюрем и семь колоний.
Наиболее известной считается колония «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится значительное число осужденных за террористические преступления. По ее оценке, именно это учреждение считается одним из самых суровых в системе исполнения наказаний.
