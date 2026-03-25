Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»

Такие заключенные размещаются не в стандартных камерах.

В каких условиях отбывают срок террористы Крокус Сити Холл

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Пожизненно осужденные террористы «Крокуса» содержатся в очень жестких условиях

Пожизненно осужденные террористы отбывают наказание в экстремально суровых условиях. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.

Она рассказала о специфике условий, в которых предстоит отбывать наказание фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Их родственники не пришли на судебное заседание и не нанимали адвокатов.

По словам правозащитницы, такие заключенные размещаются не в стандартных камерах, а в помещениях с дополнительными внутренними клетками.

Пищу им передают не напрямую, а с помощью специального приспособления, которое называется «лопата» и позволяет проталкивать пищу внутрь клетки.

Осужденным запрещено подходить к окнам, поэтому они не могут видеть улицу. Свидания с родственниками допускаются лишь один раз в год, на такую же частоту ограничены и телефонные разговоры.

Кроме того, в учреждениях такого типа отсутствуют любые платные услуги или послабления режима.

Правозащитница уточнила, что в стране действует несколько специализированных учреждений для пожизненно осужденных — восемь тюрем и семь колоний.

Наиболее известной считается колония «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится значительное число осужденных за террористические преступления. По ее оценке, именно это учреждение считается одним из самых суровых в системе исполнения наказаний.

