Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последний день рабочей недели будет очень продуктивным — стоит найти грамотный баланс между работой и отдыхом, чтобы не погрязнуть в делах и заботах. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

С утра и до 14:00 по московскому времени Луна будет пребывать в гармонии с Марсом. Попробуйте сосредоточиться на физических активностях, чтобы выплеснуть всю накопленную энергию. Также неплохо взяться за «руль» и попробовать себя в роли командира — сложные задачи будут решаться на ура.

А вот с двух и до 16:00 Луна обернется к Меркурию. Стоит немного выдохнуть и запланировать деловой обед или недолгую встречу с друзьями. Вечером же все важные дела можно «свернуть» и насладиться отдыхом и спокойствием.

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