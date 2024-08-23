Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 1 248 0

Перед выходными придется немного потрудиться.

Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Фото: 5-tv.ru

Последний день рабочей недели будет очень продуктивным — стоит найти грамотный баланс между работой и отдыхом, чтобы не погрязнуть в делах и заботах. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

С утра и до 14:00 по московскому времени Луна будет пребывать в гармонии с Марсом. Попробуйте сосредоточиться на физических активностях, чтобы выплеснуть всю накопленную энергию. Также неплохо взяться за «руль» и попробовать себя в роли командира — сложные задачи будут решаться на ура.

А вот с двух и до 16:00 Луна обернется к Меркурию. Стоит немного выдохнуть и запланировать деловой обед или недолгую встречу с друзьями. Вечером же все важные дела можно «свернуть» и насладиться отдыхом и спокойствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака. Что сегодня стоит ждать от звезд

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Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

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