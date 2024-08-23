На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 68 0

Что происходит на атомной электростанции?

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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На Запорожской атомной электростанции под действием автоматики была отключена высоковольтная линия электроснабжения «Ферросплавная-1» на 330 киловатт. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловатт „Ферросплавная -1“. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 киловатт „Днепровская“. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Кроме того, все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование продолжает обсуживаться и находится под строгим контролем.

В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на допустимом уровне — он не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что директор Запорожской АЭС назвал терактом атаку ВСУ на станцию.

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