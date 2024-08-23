Самые крупные бренды: Роспотребнадзор нашел пестициды в известных марках чая

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 186 0

В России крупным торговым брендам чая поручили исключить пестициды из продукции

Самые крупные бренды: Роспотребнадзор нашел пестициды в известных марках чая

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такая продукция продавалась в супермаркетах SPAR и «Светофор».

Производителям чая в России поручили разработать программу по исключению пестицидов из продукции. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре по Татарстану, который выдал предостережения трем крупным участникам рынка, продававшим свою продукцию в супермаркетах SPAR и «Светофор».

В руки к журналистам издания попал документ, в котором указано, что у ООО «Май» пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае «Ричард». Эта компания выпускает такие популярные марки, как Curtis, «Майский» — до 2003 года, «Майский чай», «Лисма», Coffesso.

В то же время у компании ООО «ОРИМИ», которая производит 35 процентов чая на российском рынке, вредоносные вещества нашли в чае «Гринфилд». «ОРИМИ» также производит чаи Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и «Принцесса Канди», «Гита», «Жемчужина Нила» и «Шах».

У ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» пестициды выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром». После проведения проверки Роспотребнадзор потребовал изъять эту продукцию с российского рынка.

Расследование, которое ведомство провело в декабре 2023 года, установило наличие пестицидов в еще нескольких чаях, которые реализовывали другие крупные торговые сети. Были это вышеуказанные бренды или какие-то другие — в Роспотребнадзоре не уточнили.

Производителям чаев, которые не соответствуют гигиеническим нормам, было поручено исключить пестициды из своей продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, теряет ли свои полезные свойства мед, когда нагревается в чае.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака