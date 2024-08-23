Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 43 0

Штрафы Бедроса Киркорова приходят на авто, которое он передал объединению БГР

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Общая сумма долга составила 37,5 тысячи рублей.

На машине, которая принадлежит народному артисту РФ Бедросу Киркорова, числится 41 неоплаченный штраф. Всего с апреля этого года было выписано 89 штрафов. Общая сумма к оплате составила 37,5 тысяч рублей. Но есть один нюанс: сам артист к нарушениям оказался не причастен. Об рассказала президент БФ ресоциализации «Мы рядом» Ольга Лукманова в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, Киркоров-старший передал свой автомобиль еще четыре месяца назад во временное пользование фонду Алексея Петровича Маресьева «Инвалиды Великой Отечественной войны», который входит в объединение «Будущее городов России» (БГР).

«У нас есть объединение, называется „Будущее городов России“, в него входят несколько фондов. Фонд Алексея Петровича Маресьева „Инвалиды Великой Отечественной войны“, как раз ему Бедрос и передал этот автомобиль четыре месяца назад», — объясняет Лукманова.

Поэтому сам артист не имеет никакого отношения к нарушениям. Более того, он старался действовать из лучших побуждений, говорит она.

«Ну а дальше у нас произошло объединение, поэтому автомобиль используется, по возможности, и нашим фондом. Вот недавно лекарства передавали в военный госпиталь Курска. Также ездим на новые территории», — добавила Лукманова.

При этом Бедрос Киркоров даже сам предложил помощь в погашении долга фонду, говорит Лукманова. Подобная неприятная ситуация не остановила артиста, и в скором времени он планирует передать в пользование БГР еще и свой микроавтобус Mercedes.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин предложил обманутой мошенниками Долиной помощь.

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