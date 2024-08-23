ВСУ потеряли более пяти тысяч боевиков в Курской области

ВС РФ продолжают уничтожать вражеские ДРГ в приграничье.
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Российские войска продолжают операцию по установлению и уничтожению диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые рассредоточились в лесах Курской области. Последние новости с курского направлении сообщает пресс-служба Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, двабронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также дваартиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и десять автомобилей», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
Подразделения российской группировки «Север» отразили атаки штурмовых групп противника в районе населенных пунктов Борки и Малая Локня. Были сорваны попытки ВСУ атаковать вблизи сел Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька.
ВС РФ также продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) киевского режима, которые, в результате неудавшегося наступления, рассредоточились по лесным массивам региона. За минувшие сутки была ликвидирована ДРГ из пяти боевиков.
За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 боевиков, заключили в Минобороны России.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территорию Курской области незаконно проник еще один иностранный корреспондент.
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