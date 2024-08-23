ВСУ потеряли более пяти тысяч боевиков в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 3 636 0

ВС РФ продолжают уничтожать вражеские ДРГ в приграничье.

ВСУ потеряли более пяти тысяч боевиков в Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российские войска продолжают операцию по установлению и уничтожению диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые рассредоточились в лесах Курской области. Последние новости с курского направлении сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, двабронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также дваартиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и десять автомобилей», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Подразделения российской группировки «Север» отразили атаки штурмовых групп противника в районе населенных пунктов Борки и Малая Локня. Были сорваны попытки ВСУ атаковать вблизи сел Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька.

ВС РФ также продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) киевского режима, которые, в результате неудавшегося наступления, рассредоточились по лесным массивам региона. За минувшие сутки была ликвидирована ДРГ из пяти боевиков.

За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 боевиков, заключили в Минобороны России.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территорию Курской области незаконно проник еще один иностранный корреспондент.

Тема:
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