Сектору Газа грозят эпидемии гепатита и менингита

ВОЗ и ряд других организаций планируют провести в регионе вакцинацию 650 тысяч детей.

В секторе Газа стремительно распространяются гепатит, менингит и другие опасные заболевания. Об этом представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Аднан Абу Хасна сообщил РИА Новости.

«Наблюдается большое распространение гепатита — 1000 случаев в неделю. Помимо этого, есть десятки тысяч случаев заболевания кишечника и грудной клетки, а также менингита», — сказал Абу Хасна.

Он добавил, что БАПОР в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) планирует провести в Газе вакцинацию 650 тысяч детей. У БАПОР есть для этого человеческие и медицинские возможности, подчеркнул представитель агентства.

В конце июля в секторе Газа объявили эпидемию полиомиелита, вызванную «водным кризисом» из-за невозможности обработки и сброса сточных вод на фоне боевых действий.

Первый случай полиомиелита зафиксировали в секторе Газа на прошлой неделе — заболел десятимесячный ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что ближневосточный кризис грозит вылиться в полномасштабную войну с прямым участием нескольких государств.