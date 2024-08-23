Сектору Газа грозят эпидемии гепатита и менингита

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

БАПОР: в секторе Газа распространяются болезни, планируется вакцинация детей

Сектору Газа грозят эпидемии гепатита и менингита

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

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ВОЗ и ряд других организаций планируют провести в регионе вакцинацию 650 тысяч детей.

В секторе Газа стремительно распространяются гепатит, менингит и другие опасные заболевания. Об этом представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Аднан Абу Хасна сообщил РИА Новости.

«Наблюдается большое распространение гепатита — 1000 случаев в неделю. Помимо этого, есть десятки тысяч случаев заболевания кишечника и грудной клетки, а также менингита», — сказал Абу Хасна.

Он добавил, что БАПОР в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) планирует провести в Газе вакцинацию 650 тысяч детей. У БАПОР есть для этого человеческие и медицинские возможности, подчеркнул представитель агентства.

В конце июля в секторе Газа объявили эпидемию полиомиелита, вызванную «водным кризисом» из-за невозможности обработки и сброса сточных вод на фоне боевых действий.

Первый случай полиомиелита зафиксировали в секторе Газа на прошлой неделе — заболел десятимесячный ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что ближневосточный кризис грозит вылиться в полномасштабную войну с прямым участием нескольких государств.

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