«Пассивный наблюдатель»: США блокируют деэскалацию конфликта в секторе Газа

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Полянский: США блокируют действия по деэскалации конфликта в секторе Газа

Фото, видео: MOHAMMED SABER / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Тем временем ближневосточный кризис грозит вылиться в полномасштабную войну с прямым участием нескольких государств.

Совет безопасности ООН оказался заложником США в вопросе прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил первый зампостпреда нашей страны при организации. В ходе заседания Дмитрий Полянский отметил, что Штаты блокируют любые действия, а Совбез «напоминает пассивного и бессильного наблюдателя», который способен лишь на констатацию еще большего ухудшения ситуации и выражение озабоченности.

Полянский заявил, что дипломатам стоит посетить Ближний Восток, чтобы увидеть, что происходит.

«Призываем Совет не идти на поводу у Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки, и вновь сообща подумать, какие меры Совет Безопасности мог бы принять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. Если для этого необходим визит Совбеза „на земле“, то нужно его провести», — отметил дипломат.

Тем временем ближневосточный кризис грозит вылиться в полномасштабную войну с прямым участием нескольких государств. Удара возмездия Ирана и его союзников по Израилю ждут уже который день. Но пока все сводится к взаимным локальным обстрелам на ливано-израильской границе.

Этой ночью «Хезболла» выпустила порядка 15 ракет в сторону северных территорий Еврейского государства. «Железный купол» перехватил не все, некоторые упали на открытой местности. О последствиях не сообщается. Ранее армия Израиля стреляла в сторону Ливана и доложила, что поразила ракетные установки.

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