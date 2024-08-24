Он включает американское вооружение.

Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете помощи для Украины. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, вы увидите, что мы подкрепим философскую поддержку независимости Украины более существенной помощью», — заявил Кирби.

По его словам, помощь будет заключаться в новом пакете вооружений, который Штаты отправят ВСУ. При этом, представитель Белого дома не раскрыл, что именно войдет в новый пакет.

С неожиданным заявлением в эту пятницу выступил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он впервые признал, что Евросоюз — часть конфликта, развернувшегося на Украине. Однако, он поспешил подчеркнуть, что ЕС не является стороной войны, а лишь участником, на безопасности которого отразится исход спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украины выступила против мирных переговорах с Россией. Подобное решение киевские власти окрестили «сделкой с дьяволом».