Дорогие гости: Дорохов подарил на свадьбу Харламову и Ковальчук крупную сумму

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 99 0

Комик Дорохов подарил на свадьбу Харламову и Ковальчук 100 тысяч рублей

Дорогие гости: Дорохов подарил на свадьбу Харламову и Ковальчук крупную сумму

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Молодожены были рады денежному презенту.

Комик Денис Дорохов подарил на свадьбу актрисе Катерине Ковальчук и шоумену Гарику Харламову 100 тысяч рублей. Об этом новоиспеченная супруга рассказала в новом выпуске популярного юмористического онлайн-шоу.

 

Любовь Гарика Харламова и Катерины Ковальчук зародилась на съемочной площадке сериала «Гусар», где они сыграли главные роли. Романтические чувства вспыхнули практически сразу после расставания Харламова с Кристиной Асмус. Слухи о новой девушке комика стали распространяться в 2020 году.

В феврале 2024 года Харламов и Ковальчук рассталась, причины разрыва остались неизвестными. Юморист категорически отрицал наличие у него возлюбленной, отвечая на вопросы журналистов о своей личной жизни. Однако, судьба распорядилась иначе: спустя несколько месяцев пара возобновила отношения. В апреле 2024 года они вновь появились вместе на публике, а в мае объявили о помолвке, подтверждая тем самым, что их чувства сильнее любых трудностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сябитова оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук.

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