На Пхукете семья из России пропала без вести после схода оползня

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Еще шесть человек — числятся погибшими.

Фото, видео: Reuters / Nack Jettanan; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Тайские курорты уходят под воду. Мощное наводнение обрушилось на популярные среди туристов пляжи. Часть из них смыло в море, на другие — выбросило огромное количество грязи и мусора. Уже есть погибшие и пропавшие без вести. Какие именно районы пострадали — знает корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Эта вилла, которую арендовали несколько русских семей, рухнула. Бетонная плита упала прямо на дорогу, а грязевой поток все несется с бешеной скоростью.

После обрушения апартаментов неподалеку — до сих пор не найдена семейная пара из России, шесть человек числятся погибшими — пока непонятно, есть ли среди них наши туристы.

Ситуация на любимом россиянами побережье Пхукета — близка к катастрофической. Всему виной сезон дождей, которые разошлись не на шутку. Вода поднималась до середины первого этажа. А там все, что необходимо для жизни — магазины, прачечные, кафе.

Дороги размыты или под водой — на мопедах не проехать. Водители автобусов и грузовиков — сильно рискуют, но все-таки пытаются. Грунт просел, часть магистралей рассыпалась.

Туристы с чемоданами пешком уходят выше в горы, но и там ситуация не лучше. Горные реки переполнены, селевые потоки и оползни, буквально сметают все на пути. Камни сыпятся прямо на людей.

Оборваны линии электропередачи. Сотовая связь работает с перебоями. Люди не могут найти тех, с кем отдыхали. Чистейшие пляжи, которые всегда показывают в рекламных буклетах сейчас выглядят так. Грязные волны и тонны мусора. Но это даже не самое страшное — с холмов в море смывает ядовитых обитателей джунглей. Заходить в воду опасно.

Спасатели усилили группировку, поиски туристов не прекращаются. Полиция и экстренные службы рекомендуют на время отказаться от экскурсий по южной территории Пхукета.

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