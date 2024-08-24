Британские власти разработали план на случай смерти кота Ларри

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 76 0

К уходу пушистого служащего на Даунинг-стрит подготовились очень основательно.

Британские власти разработали план на случай смерти кота Ларри

Фото: www.globallookpress.com / Steve Taylor

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Высокопоставленные чиновники резиденции премьер-министра Великобритании разработали специальный план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, служащего на Даунинг-стрит. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники в правительстве.

План носит название «Ларри Бриджес». К этому дню уже заранее подготовлены пресс-релиз, графические материалы, фотографии кота, сделанные на Даунинг-стрит. Власти страны даже подготовили план по публикации этой грустной новости в социальных сетях. В случае смерти Ларри, его поклонникам постараются донести информацию максимально деликатно.

Однако фанатов пушистого служащего поспешили успокоить. Хоть план и продуман, сейчас Ларри чувствует себя хорошо.

Кот Ларри — известная фигура. С 2011 года он приживает в резиденции премьер-министра. Его взяли из приюта, у него есть официальная должность главного мышелова. За все время службы он поймал несколько грызунов и «проводил с поста пятерых премьер-министров».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что кот Ларри оставил дурнопахнущий «подарок» в ботинке премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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