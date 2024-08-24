Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 1 935 0

Суббота обещает выдаться плодотворной.

Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

Фото: 5-tv.ru

Суббота на этой неделе больше будет похожа на рабочую — отдохнуть вряд ли получится. День обещает выдаться очень насыщенным и плодотворным. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина, поделившись, как лучше провести 24 августа.

Как отметила специалист, с 5:00 по московскому времени до самой ночи на небе трин Луны и Сатурна. Такое расположение светил предрекает удачу в муторных и порой сложных делах. Можно записываться на приемы в государственные инстанции и разбираться с документацией. Как по маслу дома пройдет уборка и будет литься общение со старшими родственниками.

«Может быть, это ваш последний шанс реабилитироваться перед тещей ударным дачным трудом за все это лето», — пошутила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака. Что готовит новый день?

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Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

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