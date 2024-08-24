«Очень много креативных людей»: Лена Катина о подарках от поклонников

Какие презенты певица принимает, а от каких категорически отказывается?

Бывшая участника группы «t.A.T.u.» Лена Катина не принимает подарки от поклонников. Об этом она сообщила в беседе 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

По словам певицы, раньше она получала очень много презентов от фанатов, но в один момент решила «прикрыть лавочку». Она считает более разумным, чтобы любили ее творчества выражали свою симпатию иначе — благотворительной помощью.

«Я человек, у которого в принципе все есть, поэтому я поклонников всегда прошу вместо подарков, переводить деньги в какой-нибудь благотворительный фонд», — рассказала артистка.

Но она делает исключение тем подаркам, которые сделаны руками фанатов. Поэтому у звезды хранится много картин и других вещей. От них она отказаться не может.

«Очень много креативных людей. Да, это я храню, естественно, и все это висит», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Лена Катина не любит люксовые подарки.