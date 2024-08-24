Прибило к берегу: у яхт-клуба в Севастополе обнаружили украинский дрон

Сейчас силовики решают, как лучше обезвредить устройство.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«К пирсу яхт-клуба „Юг“ на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал губернатор.

По его словам, силовики оцепили территорию яхт-клуба, всех отдыхающих эвакуировали. Сейчас спецслужбы принимают решение: подорвать беспилотный летательный аппарат прямо там или транспортировать в специально оборудованное для этого место и уничтожить.

Развожаев также прикрепил к посту фото устройства. Он призвал показать этот кадр детям, чтобы они знали, что к подобным предметам приближаться нельзя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Токмакском районе Запорожской области. За рулем находилась 52-летняя женщина, которая получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в больницу.