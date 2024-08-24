«Удивительный человек»: Сиднев об умершем Александре Бялко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14 0

Друг умершего участника «Что? Где? Когда?» Бялко Сиднев назвал его удивительным

Фото, видео: Филиппов Алексей / ТАСС; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Он был известным участником телевикторины «Что? Где? Когда?».

Скончавшийся литератор, журналист и бывший участник клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко был удивительным и интересным человеком, который в 1980-е годы в значительной степени определял эту игру. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявил магистр клуба Виктор Сиднев.

«Хороший человек был. Удивительный, я думаю, в 1980-е годы „Что? Где? Когда?“ в значительной степени это был Бялко. Мы, наверное, вместе пришли или он чуть позже пришел на передачу к Владимиру Ворошилову. То есть это примерно 1979 год. 44-45 лет знакомы», — сказал Сиднев.

Он с прискорбием отметил, что за последний месяц Бялко — не первый, кого они потеряли. Совсем недавно остановилось сердце еще одного игрока клуба Олега Долгова.

«Поэтому мало осталось тех, кто пришел туда в самом начале. Ворошилов очень ценил Бялко. Он ему был интересен, потому что передачу Ворошилов делал про интересных людей, Бялко, конечно, был таким», — подытожил Сиднев.

О кончине Бялко стало известно несколько часов назад. Его сердце остановилось на 72-м году жизни. Печальное известие сообщила его дочь Мария. Причину смерти не уточнила, лишь отметив, что прощание с ним пройдет во вторник, 27 августа. О месте будет известно позже.

Бялко родился 28 августа 1952 года, получил образование физика-ядерщика. Его профессиональный путь включал преподавательскую деятельность в МИФИ, позже он занимал руководящие должности в сфере промышленности.

Александр Бялко был неизменным участником телевикторины «Что? Где? Когда?» в период с 1979 по 2010 года. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из «Мастера и Маргариты» и «Отца Матфея» Войцеха Пашковского.

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