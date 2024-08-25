«Тьма опускается»: Карлсон назвал арест Дурова предупреждением

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Евгения Романова
Евгения Романова 159 0

Карлсон: задержание Дурова — предупреждение владельцам онлайн-платформ

«Тьма опускается»: Карлсон назвал арест Дурова предупреждением

Фото: ТАСС / Julia Nikhinson

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Бизнесмена схватили в парижском аэропорту — ему грозит 20 лет лишения свободы.

Задержание французскими правоохранителями основателя Telegram Павла Дурова в Париже является предупреждением для владельцев онлайн-платформ, которые не намерены подвергать цензуре правду по приказу властей. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на странице в соцсети X.

«Павел Дуров сидит во французской тюрьме, что является живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — написал он.

Также американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на странице в соцсети X выступил за свободу Дурова. Он опубликовал фрагмент интервью основателя Telegram журналисту Карлсону. Дуров в этом разговоре упомянул покупку Маском социальной сети X, а также отметил существенное развитие платформы. При этом миллиардер в посте добавил хештег #FreePavel.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет заключения. При этом бизнесмен является гражданином Франции, потому не подлежит обмену или экстрадиции. Дуров предстанет перед судом уже сегодня, 25 августа. Вероятно, это задержание говорит о том, что началась большая политическая игра.

Ранее 5-tv.ru писал, что США стоят за задержанием Павла Дурова. По мнению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, это попытка нанести удар по криптовалюте Toncoin.

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