С Павла Дурова сняли все ограничения во Франции

Элина Битюцкая
Основатель Telegram получил полную свободу передвижения после года судебного надзора.

Сняли ли ограничения с Павла Дурова после судебного надзора

Фото: www.globallookpress.com/Steffens

Задержание Дурова во Франции

В Париже закрылось дело о судебных ограничениях для Павла Дурова. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, 10 ноября французские власти полностью сняли с основателя Telegram все ограничения на перемещения — теперь он может свободно покидать территорию республики и больше не обязан отмечаться в полиции.

Это решение стало концом годичной эпопеи, начавшейся с ареста бизнесмена в парижском аэропорту в августе 2023 года.

Источник агентства AFP отмечает, что предприниматель «полностью соблюдал судебный надзор» и прошел три допроса. Летом 2024 года условия смягчили, разрешив ему поездки в Дубай, а теперь сняли и последние барьеры.

Расследование касалось модерации контента в Telegram и сотрудничества с местными правоохранителями. Дурову потенциально грозили обвинения по статьям о терроризме, наркопреступлениях, мошенничестве и преступлениях против детей.

Сам бизнесмен ранее называл эти претензии абсурдными.

«Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Год спустя против меня все еще ведется „уголовное расследование“, в ходе которого не удается найти ничего, что я или Telegram сделали неправильно», — заявлял он.

На декабрьском допросе 2024 года, по данным Le Figaro, Дуров сообщил, что «осознал всю серьезность обвинений» и подчеркнул, что мессенджер не создавался «для преступников», признав необходимость усиления модерации.

На фоне этих событий состояние предпринимателя продолжает расти: по данным Bloomberg, его капитал достиг 14,7 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,71 миллиарда долларов, что обеспечило ему 196-ю строку в рейтинге миллиардеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети на базе ИИ и TON.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

