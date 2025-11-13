С Павла Дурова сняли все ограничения во Франции

Основатель Telegram получил полную свободу передвижения после года судебного надзора.
В Париже закрылось дело о судебных ограничениях для Павла Дурова. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, 10 ноября французские власти полностью сняли с основателя Telegram все ограничения на перемещения — теперь он может свободно покидать территорию республики и больше не обязан отмечаться в полиции.
Это решение стало концом годичной эпопеи, начавшейся с ареста бизнесмена в парижском аэропорту в августе 2023 года.
Источник агентства AFP отмечает, что предприниматель «полностью соблюдал судебный надзор» и прошел три допроса. Летом 2024 года условия смягчили, разрешив ему поездки в Дубай, а теперь сняли и последние барьеры.
Расследование касалось модерации контента в Telegram и сотрудничества с местными правоохранителями. Дурову потенциально грозили обвинения по статьям о терроризме, наркопреступлениях, мошенничестве и преступлениях против детей.
Сам бизнесмен ранее называл эти претензии абсурдными.
«Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Год спустя против меня все еще ведется „уголовное расследование“, в ходе которого не удается найти ничего, что я или Telegram сделали неправильно», — заявлял он.
На декабрьском допросе 2024 года, по данным Le Figaro, Дуров сообщил, что «осознал всю серьезность обвинений» и подчеркнул, что мессенджер не создавался «для преступников», признав необходимость усиления модерации.
На фоне этих событий состояние предпринимателя продолжает расти: по данным Bloomberg, его капитал достиг 14,7 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,71 миллиарда долларов, что обеспечило ему 196-ю строку в рейтинге миллиардеров.
