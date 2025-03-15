Дуров покинул Францию и отправился в Дубай
В Париже предприниматель был задержан в августе прошлого года.
Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org
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Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию, где проживал последние месяцы под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием, и отправился в Дубай. Об этом сообщило агентство AFP.
Отмечается, что отъезд был одобрен судебными органами Франции на несколько недель. При этом цель поездки в ОАЭ не уточняется.
Задержание Дурова
Дуров был задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа. Ордер на его арест выдали незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы властей.
Позднее французская прокуратура выдвинула официальное обвинение Дурову. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в таких преступлениях, как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.
Дуров находится под судебным надзором, все это время ему было запрещено покидать территорию Франции.
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