Дуров покинул Францию и отправился в Дубай

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 231 0

В Париже предприниматель был задержан в августе прошлого года.

Дуров покинул Францию и отправился в Дубай

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Задержание Дурова во Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию, где проживал последние месяцы под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием, и отправился в Дубай. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что отъезд был одобрен судебными органами Франции на несколько недель. При этом цель поездки в ОАЭ не уточняется.

Задержание Дурова

Дуров был задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа. Ордер на его арест выдали незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы властей.

Позднее французская прокуратура выдвинула официальное обвинение Дурову. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в таких преступлениях, как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров находится под судебным надзором, все это время ему было запрещено покидать территорию Франции.

Тема:
Задержание Дурова во Франции
6 дек
Дурова впервые допросили по делу Telegram в Париже
18 окт
Парижская закусочная предложила Дурову «недорогих адвокатов»
10 окт
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова
6 окт
«Его сердце больше не бьется»: у девушки Павла Дурова случился выкидыш
24 сент
«Отдал душу Telegram»: поведение Дурова сочли подозрительным после ареста
24 сент
Что ж ты, Дуров, сдал назад? Как французским властям удалось расколоть создателя Telegram
23 сент
«Судьба Ассанжа»: почему Дуров согласился отдавать данные пользователей Telegram
19 сент
Telegram в наследство детям: кто такая Ирина Болгар, объявившая «войну» Павлу Дурову
18 сент
Совместно нажитый Telegram: Болгар претендует на имущество Дурова
11 сент
«Здесь родился Павел Валерьевич»: в Петербурге установили посвященную Дурову табличку
-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
«Чтобы душа не попала в рабство»: петербуржец убил гадалку под страхом порчи
17:11
Разрушенные дома и пустые улицы: кадры из освобожденной Суджи
16:49
Дуров покинул Францию и отправился в Дубай
16:33
Цена курения: сколько минут жизни отнимает одна сигарета
16:11
Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам
15:47
Весны не будет: в Подмосковье неожиданно пошел снегопад

Сейчас читают

Разрушенные дома и пустые улицы: кадры из освобожденной Суджи
«Клепают каждый день»: певец Анохин раскритиковал современную музыку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской