Луна в танце с Венерой: как лучше провести 25 августа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 150 0

Начнется день не самым приятным образом, но к вечеру каждого будут ждать интересные сюрпризы.

Луна в танце с Венерой: как лучше провести 25 августа

Фото: www.globallookpress.com / Katharina Hild

Воскресенье на этой неделе получится таким же «рабочим», как и вчерашняя суббота — почувствовать выходные выйдет лишь к вечеру. Об этом своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

С утра до 16:00 по московскому времени Луна конфликтует с ретро-Меркурием. Будет велик риск что-то напутать и забыть — постарайтесь перепроверить документы и договоренности, которые понадобятся вам в рабочие будни.

Неприятные задачи и скучные дела получится завершить к вечеру. Кроме того, Луна затанцует с Венерой — самое время, чтобы отправиться на фотосессию, пройтись по магазинам, встретиться с любимыми друзьями или пойти на романтическое свидание.

«После 22:00 отпускаем этот день и себя на покой», — посоветовала астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака. Что звезды приготовили сегодня?

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Луна в танце с Венерой: как лучше провести 25 августа

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