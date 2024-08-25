Куплетист Николай Бандурин госпитализирован в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 634 0

Причиной, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем.

Куплетист Николай Бандурин госпитализирован в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Sukhorukov

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Куплетиста и актера Николая Бандурина доставили в больницу в Москве из-за, предположительно, проблем с сердцем.

По информации 5-tv.ru, народный артист РФ сам вызвал врачей, которые диагностировали у него нарушение сердечного ритма и приняли решение о госпитализации. В ближайшие дни Бандурину предстоит ряд обследований.

Куплетист стал широко известен в России, выступая в юмористическом дуэте с Михаилом Вашуковым. Коллектив просуществовал с середины 1980-х до начала 2006 года.

Также Бандурин был актером телепроекта «Кривое зеркало», откуда ушел после 33-го выпуска. Кроме того, артист снялся в 15 кинокартинах и нескольких выпусках киножурнала «Ералаш».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голливудского актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали в Испании.

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