Oasis даст концерт спустя 15 лет после распада группы

Члены группы Oasis снова соберутся вместе на сцене спустя 15 лет после распада коллектива. Об этом рассказал фронтмен рок-бэнда Лиам Галлахер, отвечая на комментарий одного из подписчиков в соцсетях.

Новость подхватили британские СМИ и со ссылкой на некие источники, близкие к коллективу, анонсировали концерт на стадионе «Уэмбли», который должен состояться будущим летом. За ним последует ряд других выступлений воссоединенной команды.

Фанаты уже пускают слухи о том, что группа, вероятно, примет участие и в известном британском музыкальном фестивале Glastonbury.

Oasis — одна из самых популярных в 1990-е годы британских рок-групп. Ее основали двое братьев, музыканты Лиам и Ноэл Галлахеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Потехин обвинил Жукова в краже денег и распаде «Руки Вверх!». Музыкант также утверждал, что партнер запрещал ему создавать что-то свое. И не слушал, когда тот пытался давать какие-то советы.