Oasis даст концерт спустя 15 лет после распада группы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 63 0

Культовые британские рокеры воссоединятся на сцене.

Oasis даст концерт спустя 15 лет после распада группы

Фото: www.globallookpress.com / © Alberto Pezzali

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Члены группы Oasis снова соберутся вместе на сцене спустя 15 лет после распада коллектива. Об этом рассказал фронтмен рок-бэнда Лиам Галлахер, отвечая на комментарий одного из подписчиков в соцсетях.

Новость подхватили британские СМИ и со ссылкой на некие источники, близкие к коллективу, анонсировали концерт на стадионе «Уэмбли», который должен состояться будущим летом. За ним последует ряд других выступлений воссоединенной команды.

Фанаты уже пускают слухи о том, что группа, вероятно, примет участие и в известном британском музыкальном фестивале Glastonbury. 

Oasis — одна из самых популярных в 1990-е годы британских рок-групп. Ее основали двое братьев, музыканты Лиам и Ноэл Галлахеры. 

 

Ранее 5-tv.ru писал, что Потехин обвинил Жукова в краже денег и распаде «Руки Вверх!». Музыкант также утверждал, что партнер запрещал ему создавать что-то свое. И не слушал, когда тот пытался давать какие-то советы.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Последние новости

10:25
Залог внимательности на уроках: названы ключевые продукты для завтрака школьника
10:10
Несладкая осень: цены на какие продукты взлетят в следующем сезоне
9:56
Ложка за здоровье: раскрыты неожиданные полезные свойства манной каши
9:43
Лето не отпускает: жителей Москвы предупредили о сильной жаре в понедельник
9:30
«Попытка искупить вину»: Сырский из последних сил спасает свою карьеру
9:17
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Сейчас читают

Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
«Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов
Шоу-бизнес необходимо «причесать»: Панайотов дал совет начинающим коллегам
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака