«Яркая мода и бандиты»: Мiа Воуkа назвала главные символы 1990-х годов

Певица отметила — в ее представлении тот период выглядит слегка романтизированным.

Российская певица Мiа Воуkа рассказала, с чем у нее ассоциируют 1990-е годы. Как отметила 27-летняя артистка в интервью 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе, тот период российской истории можно охарактеризовать по-разному.

«Думаю, у меня, наверное, такое представление слегка романтизированное. Мне кажется, 1990-е годы это бандиты, что-то такое жесткое, серьезное. Но, в то же время, это яркая мода, макияж, девушки модные», — заявила знаменитость.

К слову, Мiа Воуkа родилась в 1997 году в Ленинградской области. С детства девушка грезила сценой и сочиняла песни. Но дома хобби девушки не поддерживали. Папа хотел, чтобы дочка стала стоматологом, а мать видела в ней парикмахера. Поступить в творческий вуз без среднего музыкального образования девушка не могла, поэтому выбрала экономическое образование, решив, что так она сможет научиться продавать свое творчество.

В 2019-м судьба свела ее с продюсером T-killah. Он поверил в молодую певицу, помог найти сценический образ и аудиторию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певцу Шуре разбили голову зажигалкой во время концерта.