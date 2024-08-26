«Яркая мода и бандиты»: Мiа Воуkа назвала главные символы 1990-х годов

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 1 872 0

Миа Бойко назвала бандитов и ярких девушек главными символами 1990-х годов

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица отметила — в ее представлении тот период выглядит слегка романтизированным.

Российская певица Мiа Воуkа рассказала, с чем у нее ассоциируют 1990-е годы. Как отметила 27-летняя артистка в интервью 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе, тот период российской истории можно охарактеризовать по-разному. 

«Думаю, у меня, наверное, такое представление слегка романтизированное. Мне кажется, 1990-е годы это бандиты, что-то такое жесткое, серьезное. Но, в то же время, это яркая мода, макияж, девушки модные», — заявила знаменитость.

К слову, Мiа Воуkа родилась в 1997 году в Ленинградской области. С детства девушка грезила сценой и сочиняла песни. Но дома хобби девушки не поддерживали. Папа хотел, чтобы дочка стала стоматологом, а мать видела в ней парикмахера. Поступить в творческий вуз без среднего музыкального образования девушка не могла, поэтому выбрала экономическое образование, решив, что так она сможет научиться продавать свое творчество.

В 2019-м судьба свела ее с продюсером T-killah. Он поверил в молодую певицу, помог найти сценический образ и аудиторию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певцу Шуре разбили голову зажигалкой во время концерта.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Последние новости

10:39
Не опускайте руки: что делать с ипотекой при потере работы
10:25
Залог внимательности на уроках: названы ключевые продукты для завтрака школьника
10:10
Несладкая осень: цены на какие продукты взлетят в следующем сезоне
9:56
Ложка за здоровье: раскрыты неожиданные полезные свойства манной каши
9:43
Лето не отпускает: жителей Москвы предупредили о сильной жаре в понедельник
9:30
«Попытка искупить вину»: Сырский из последних сил спасает свою карьеру

Сейчас читают

Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
«Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов
Шоу-бизнес необходимо «причесать»: Панайотов дал совет начинающим коллегам
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака