Вплоть до лишения лицензии: в России ужесточат требования к управляющим компаниям

Один из пунктов, за которые УК будут нести еще больше ответственности, является подготовка к отопительному сезону.

Минстрой намерен ужесточить требования к управляющим компаниям. За плохую подготовку к отопительному сезону предлагают лишать лицензии.

Число коммунальных аварий в стране растет, и ответственность за них, по мнению министерства, должны нести не только поставщики ресурсов. К ЧП может привести ненадлежащее содержание коммуникаций.

Какие работы должны проводить в жилых домах до холодов? И когда новые правила вступят в силу, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Так дома готовят к отопительному сезону: где-то необходим масштабный ремонт, по другим адресам — достаточно проверки оборудования.

«Выясняем, что создало нам больше проблем в предыдущий зимний период. Это могут быть как регуляторы температуры давления, так и просто запорная арматура — ну, краны обычные. Тестируем, наблюдаем, не текут ли соединения», — говорит технический директор управляющей компании Николай Скакунов.

По регламенту все работы необходимо завершить к первому дню осени. Затем выдается паспорт готовности к отопительному сезону.

«Представители ресурсно-снабжающей организации в этой комиссии присутствуют, представители лица, управляющего этим многоквартирным домом, представители Ростехнадзора, Гостехнадзора присутствуют и смотрят, насколько дом подключен к центральной системе отопления», — говорит руководитель общественной организации «Межрегионразвитие» в сфере управления многоквартирными домами Владислав Воронков.

Минстрой предлагает жесткий контроль на всех этапах. Инспекторам позволят записывать видео проверки и требовать документацию на месте, чтобы процесс не затягивался на долгие месяцы. В противном случае наличие лицензии УК могут и пересмотреть. Многие эксперты согласны с такими нововведениями и предлагают сразу даже дополнительные меры.

«Главное дело, это — выработать все-таки систему контроля исполнения, потому что, получив лицензию, дальше все со стороны управляющей компании сводится буквально — максимум работа диспетчерской службы», — говорит юрист Юрий Капштык.

Жильцы многоэтажки в Подмосковье, вспоминая прошлый отопительный сезон, теперь пытаются сами контролировать подготовку к включению тепла. Квартира Любови Печеной до сих пор без ремонта. С наступлением холодов прошлой осенью из-за резкого скачка давления в системе прорвало почти все батареи, кипятком оказались залиты четыре этажа.

«У меня мокрая квартира была, мокла почти год. И не факт, что еще под линолеумом все просохло. А управляющая компания обещала сделать какой-то перерасчет за вот ущерб — и все», — говорит Печеная.

А жильцы челябинской многоэтажки вовсе без воды. Если холодная еще иногда льется из крана, то о горячей тут давно забыли.

«Приезжают, экскаватором это выкапывают, и что-то там у нас протекает, и что-то они там затыкают, и вот это опять закапывают. И у нас начинается — у нас нет горячей воды!» — говорит Антонина Ефремова.

Письменные жалобы остаются без ответа, на прием не записаться… Только при виде съемочной группы директор УК соглашается пообщаться с жителями. Заявляет, их работа только, что называется, — проверить, подкрутить. С ней справляются! А все проблемы — от ветхого оборудования и занятости городских коммунальщиков, которые и обращения от компании тоже якобы игнорируют.

«Они берут заявки, принимают. Но устранение будет не так, как мы вот среагировали. Это может быть даже и месяц. Потому что сейчас идет сдача домов. И как бы не до одиночных заявок», — говорит директор УК Владимир Поздняков.

В Минстрое указывают на рост числа аварий в прошлый отопительный период по всей стране и считают, что необходимо обязать УК обслуживать сети в соответствии с износом. На самом деле это -всего несколько пунктов: весной промывка систем, выявление и устранение утечек, осенью — тщательный осмотр. Ожидаемый срок вступления новых правил –1 марта 2025 года.