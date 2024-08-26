Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинения в 12 преступлениях

Создателю Telegram вменяют соучастие в мошенничестве, а также распространении наркотиков и детской порнографии.
Фото: Reuters / Albert Gea
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Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом 5-tv.ru сообщили в прокуратуре Парижа.
В официальном ответе ведомства за подписью прокурора Лора Беккуо говорится, что арест Дурова стал «частью судебного расследования, открытого 8 июля 2024 года по итогам предварительного инициативного расследования, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа».
В числе обвинений, предъявленных Дурову, значатся:
— соучастие в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций в организованной группе;
— отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного законом прослушивания;
— соучастие в хранении изображения несовершеннолетнего порнографического характера;
— соучастие в распространении, предложении или предоставлении организованной группы изображений несовершеннолетних порнографического характера,
— соучастие в приобретении, транспортировке, владении, предложении или передаче наркотических веществ;
— соучастие в предложении, передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных или адаптированных для доступа к работе автоматизированной системы обработки данных;
— соучастие в организованном мошенничестве;
— объединение преступников с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого не менее чем пятью годами лишения свободы;
— отмывание преступлений или правонарушений, совершенных организованной бандой;
— оказание криптографических услуг, направленных на обеспечение функций безопасности, конфиденциальности без надлежащего заявления;
— предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного объявления;
— импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.
Также в ответе на запрос отмечается, что содержание Дурова под стражей было продлено 25 августа на срок до 96 часов (до 28 августа).
Команда Telegram ранее в этот день прокомментировала задержание Дурова. В компании заявили о соблюдении всех законов Евросоюза и соответствии модерации сервиса отраслевым стандартам.
«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации», — отмечается в заявлении Telegram.
Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По данным СМИ, на бизнесмена во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции.
Известно, что Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже. Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. При этом он имеет гражданство Франции и не подлежит обмену или экстрадиции.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала на задержание Дурова его «тайная жена».
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