Народную артистку РФ Светлану Дружинину госпитализировали

Народную артистку России, режиссера Светлану Дружинину госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как уточнил собеседник, врачи забрали 88-летнюю Дружинину из дома накануне, 26 августа. Вечером режиссера отвезли в столичную клинику. Причина пока остается неизвестной.

Светлана Сергеевна Дружинина — народная артистка РФ, советская и российская актриса, режиссер, сценарист, кинопродюсер. Она родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Дружинина в 11 лет поступила в цирковое училище, а через год перешла в хореографическое при Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

В 1955 году Дружинина окончила хореографическое училище Государственного академического Большого театра, а в 1960-м — актерский факультет ВГИКа. На протяжении десяти лет (с 1955-го по 1965-й) она работала актрисой в киностудии имени М. Горького. В кино она дебютировала в фильме «За витриной универмага», исполнив роль Сони Божко. Телезрителям Дружинина полюбилась в том числе по таким ролям, как Лариса из мелодрамы «Дело было Пенькове» и Анфиса из комедии «Девчата».

В дальнейшем, в 1969 году, Дружинина окончила режиссерский факультет ВГИКа. Ее дипломной работой стал фильм «Зинка». Тогда же Светлана Сергеевна стала работать режиссером в киностудии «Мосфильм». Она сняла фильмы о приключениях гардемаринов, сериал «Тайны дворцовых переворотов» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ударах судьбы Светлана Дружининой. Режиссер всю жизнь вызывает восхищение своим счастливым браком с оператором. В январе она потеряла сына, которому было 28 лет.