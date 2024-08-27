«Небольшая камера»: в каких условиях окажется Дуров, если его отправят в СИЗО

|
Екатерина Дмитрова
Екатерина Дмитрова 58 0

Павлу Дурову в СИЗО Парижа могут предоставить душ и компьютер без Интернета

«Небольшая камера»: в каких условиях окажется Дуров, если его отправят в СИЗО

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Задержание Дурова во Франции

Основателя Telegram до сих пор держат под стражей в Париже.

В субботу, 24 августа, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. Все это время его держат под стражей и, скорее всего, он может оказаться в СИЗО, где ему могут предоставить душ и компьютер без доступа в сеть. О возможных условиях содержания предпринимателя во французском следственном изоляторе рассказал aif.ru вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Миллиардер, по словам правозащитника, может оказаться в одиночной камере площадью 16 квадратных метров. При этом он будет иметь возможность покупать продукты и хранить их в холодильнике.

«Учитывая список обвинений, Павла могли поместить в небольшой одиночной камере порядка 16 квадратных метров. Все необходимое там должно быть — кровать, стол, стулья. Возможно даже холодильник и душ», — отметил Мельников.

Эксперт считает, что предпринимателя могут незаконно держать под стражей несколько месяцев и это будет расцениваться как вид пытки. Дело громкое, поэтому у камеры постоянно будет дежурить отдельный охранник.

К таким выводам правозащитник пришел после истории предпринимателя Александра Винника, который находился в СИЗО Франции перед высылкой в США.

«Мы знаем, как строго Павел Дуров подходит к вопросу питания, но в следственном изоляторе никаких диет не предусмотрено. <…> Если вспоминать случай Александра Винника, то со временем у него появился компьютер без выхода в Интернет — такая опция может быть официально доступна за отдельную плату», — добавил Мельников.

Он добавил, что уполномоченный по правам человека во Франции до сих пор не ответил на запросы Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом. Подробности ситуации с Дуровом тщательно скрываются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно об аресте Дурова к этому часу.

Тема:
Задержание Дурова во Франции
27 авг
Вне политики? Заявление Макрона, обвинения и срок — что известно об аресте Дурова к этому часу
27 авг
Люди все чаще скачивают Telegram после задержания Дурова во Франции
27 авг
Завершились допросы телохранителя и спутницы Павла Дурова
27 авг
Конец свободе слова? Весь мир следит за судьбой Павла Дурова
26 авг
Не выходит на связь: кем была попутчица Дурова, прилетевшая с ним во Францию
26 авг
От бизнесменов до политологов: как мир отреагировал на задержание Павла Дурова
26 авг
Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинения в 12 преступлениях
26 авг
«Это был лучший день!» — как отреагировала «тайная жена» Дурова на его задержание
26 авг
Задержание Павла Дурова во Франции: что известно к этому часу
26 авг
«Нет свободы»: Кнайсль призвала отбросить иллюзии о Западе после задержания Дурова
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.48
-0.29 102.29
-0.20
Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года

Последние новости

2:23
«Это начало»: Игорь Николаев удивил переменами во внешности
2:03
Доктора клиники в Петербурге давали пациентам яд вместо безобидного лекарства
1:43
В России намерены увеличить долю долгосрочных контрактов на поставку яиц
1:23
Защиту интересов России в Арктике обсудили на первом заседании Морской коллегии
1:03
Приворот на миллион: мошенники выудили из москвички деньги, пообещав спасти брак
0:44
Три мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела ВСУ

Сейчас читают

Белая или желтая: россиянам рассказали, какая картошка будет храниться дольше
В петрушке вся сила, брат: названы суперфуды для повышения мужской потенции
«Родители из анекдота»: психолог рассказала, как воспитать из ребенка отличника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака