Суд в Ленобласти вынес приговор бизнесмену за незаконную вырубку леса

Суд в Приозерском районе Ленинградской области вынес приговор бизнесмену, который проводил незаконную вырубку лесов и обогатился на 160 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Приозерской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении Пискорского Александра, обвиняемого по ч. 1 ст 30, п. „б“ ч. 4 ст. 291, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260 УК РФ (приготовление к даче взятки в крупном размере и незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)», — уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства.

Как удалось установить следствию, в 2022 году Пискорский, имея в распоряжении необходимую технику, решил произвести незаконную вырубку леса на территории Джатиевского участкового лесничества. Своей деятельностью он нанес государству ущерб в размере 98 миллионов рублей.

Позже предприниматель совершил аналогичное преступное деяние в соседнем районе. Там он нанес ущерба лесничеству в размере более 63 миллионов рублей.

Суд приговор Пискорского к шести годам лишения свободы в колонии строго режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 161 758 136 рублей.

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