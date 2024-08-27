В Сочи женщину с ребенком спасли из заглохшего в воде автомобиля

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Крупнейший тропический ливень обрушился на город накануне. Последствия стихии до сих пор устраняют.

В Сочи женщину с ребенком спасли из заглохшего в воде автомобиля

Фото: П/с администрации Сочи / ТАСС

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В Сочи женщину с годовалым ребенком спасли из заглохшего в воде автомобиля. Об этом сообщили в МЧС России.

«Во время сильного ливня они ехали на машине. На дороге образовалось большое скопление воды. Автомобиль заглох, и женщина с сыном оказались заблокированы в салоне», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пострадавшим помогли выбраться из заглохшей машины и отвезли домой сотрудники Южного регионального пожарно-спасательного отряда (ПСО).

цукцкСотрудники МЧС спасли женщину с ребенком в Сочи. Telegram / МЧС России / mchs_official

Ливневые дожди прошлым вечером затопили курортную столицу России — Сочи. В городе не пройти и не проехать по улицам. Жителей предупреждали о непогоде, но настолько обильных осадков никто не ожидал.

Ливень прошел по всем районам города, на улицах с уклоном образовались мощные, бурные реки. Больше всего непогода доставила неудобств автомобилистам, особенно в местах с перекрестками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи восстанавливают движение и ликвидируют последствия крупнейшего тропического ливня, который обрушился на Кубань накануне.

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