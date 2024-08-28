Солист «На-На» Политов ответил недовольному из-за разбитого телефона фанату

Один из зрителей концерта группы пытался снять видео, в результате чего возник конфликт.

Солист группы «На-На» Владимир Политов оказался замешан в скандальной истории. Якобы по вине исполнителя у зрителя на концерте группы в Калмыкии был сломан телефон. Сам артист свою вину отрицает. Он рассказал журналистам издания NEWS.ru свою версию случившегося. По словам артиста, зритель установил гаджет на штатив, чтобы провести онлайн-трансляцию, а это было запрещено. Политов только один раз отвернул камеру, чтобы не допустить нарушения авторских прав, но поклонник не понял намека.

«Я не разбивал никому телефон. Телефон стоял на штативе. Я его один раз отвернул, потому что это нарушение авторских прав, когда снимают весь концерт. Это нельзя, репортаж можно. Потом его поставили еще раз на штатив, я его положил на землю. Все», — сказал певец.

Как отметил солист «На-На», в день выступления ни он, ни другие участники группы не получали каких-либо претензий. Тот факт, что фанат с якобы разбитым телефоном решил устраивать разборки только спустя некоторое время, по его мнению, выдает истинные мотивы. Для исполнителя очевидно, что «пострадавший» выдумал причиненный ему вред ради собственной выгоды.

«Я думаю, что это придуманная история с целью наживы. Вот и все, не более того. Если был бы прецедент, то человек обратился бы в этот же день. Со мной вообще никто не выходил на связь, а прошла неделя уже», — заключил Политов.

Стоит отметить, описанные выше события попали на видео, которое позже завирусилось в сети. На кадрах видно, что во время исполнения песни «Фаина» певец подходит и разворачивает снимающий его смартфон. Дальше — склейка, и вот он снова подходит, после чего гаджет оказывается на земле. Политов наклоняется, как будто действительно кладет, а не бросает его. В конце ролика владелец показывает трещину на экране и сокрушается, мол, хорошо съездили на концерт.

Пользователи после просмотра видео разделились во мнениях. Одни справедливо указывают на политику авторского права, другие считают, что солист популярной группы «зазвездился» и ни во что не ставит фанатов, раз ломает их технику.

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