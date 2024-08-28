Сатурн укрепляет Луну трином: как лучше провести 28 августа

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 150 0

Не спешите заниматься важными делами в первой половине дня.

Сатурн укрепляет Луну трином: как лучше провести 28 августа

Фото: 5-tv.ru

В среду, 28 августа, в первой половине дня не стоит спешить и суетиться, поскольку Луна будет находиться в состоянии ухода с 9:00 до 12:00 по московскому времени.  Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Спокойно дождитесь полудня и приятного рачьего секстиля Луны с Солнцем. И уже к середине дня можно будет прибавить скорости и заняться важными делами.

По словам специалиста, этот день благоприятен для дел, которые приносят вам радость и удовлетворение. Можно провести время с детьми или проявить свои творческие таланты.

«И еще: самое время меньше переживать о том, что думают о вас другие», — подчеркнула астролог.

После 23:00 Сатурн укрепит Луну трином. У вас будет возможность подумать перед сном над реализацией дел, которые необходимо завершить до конца лета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал прогноз Таро на сентябрь 2024 года.

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Сатурн укрепляет Луну трином: как лучше провести 28 августа

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