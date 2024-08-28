Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
Ордер на его арест был выдан еще в марте 2024 года, пишут СМИ.
Фото: Reuters / Manon Cruz
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Власти Франции объявили старшего брата основателя Telegram Павла Дурова — программиста Николая Дурова в розыск. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на административный документ.
Указывается, что ордеры на арест братьев Дуровых были выданы еще в марте 2024 года по обвинениям в «соучастии в хранении, распространении и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».
Отмечается, что расследование в отношении Telegram началось еще в марте после того, как администрация мессенджера не ответила на судебный запрос об идентификации пользователя, подозреваемого в противоправных действиях.
Прокуратура Парижа отказалась комментировать эти ордеры, обосновав тем, что расследование является секретным.
«На данном этапе единственным человеком, которого допрашивают по этому делу, является Павел Дуров», — добавили в прокуратуре.
При этом текущее местонахождение Николая Дурова сейчас неизвестно.
Причем вице-президент Telegram Илья Перекопский тоже упоминается в кратком изложении дела, но в документе не указывается, выдан ли ордер на его арест.
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в субботу, 24 августа. Сообщалось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного джета бизнесмена во Франции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.
«Случайно узнал»: отец Дурова прокомментировал задержание сына
Предположительно, задержание Дурова связано с его отказом от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Сам Макрон заявил, что Дуров задержан в рамках «продолжающегося судебного расследования». Французский лидер подчеркнул: это не политическое решение.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дурова могут арестовать на год для предварительного следствия. Как объяснил французский адвокат Лукас Винсент, в этом случае бизнесмен имеет право подать ходатайство об освобождении.
- 28 авг
- Издевался над ребенком? «Тайная жена» Дурова обвинила его в серьезном преступлении
- 28 авг
- Павла Дурова доставили в суд в Париже
- 28 авг
- Тюрьмы не избежать? Французский адвокат рассказал о возможном исходе дела по Дурову
- 28 авг
- Обед с Макроном, взлом телефона и повестки: почему Франция так вцепилась в Дурова
- 27 авг
- «Небольшая камера»: в каких условиях окажется Дуров, если его отправят в СИЗО
- 27 авг
- Вне политики? Заявление Макрона, обвинения и срок — что известно об аресте Дурова к этому часу
- 27 авг
- Люди все чаще скачивают Telegram после задержания Дурова во Франции
- 27 авг
- Завершились допросы телохранителя и спутницы Павла Дурова
- 27 авг
- Конец свободе слова? Весь мир следит за судьбой Павла Дурова
- 26 авг
- Не выходит на связь: кем была попутчица Дурова, прилетевшая с ним во Францию
Читайте также
61%
-0.29 102.29
-0.20
Нашли ошибку?