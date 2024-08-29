Проделана работа: в Ярославской области решена проблема обманутых дольщиков

Эфирная новость 21 0

В Ярославской области решили проблему обманутых дольщиков

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Об этом на встрече в Кремле президенту Путину сообщил губернатор Евраев.

В Ярославской области полностью решена проблема обманутых дольщиков. Об этом Владимиру Путину сегодня на встрече в Кремле доложил губернатор Михаил Евраев.

В целом рост объемов жилищного строительства в регионе, по сравнению с прошлым годом, составил 20 процентов.

Особое внимание также уделяют объектам здравоохранения. Так, на базе областной онкологической больницы заработал хирургически корпус, оснащенный передовым оборудованием. Кроме того, открыли новую детскую поликлинику и сразу 30 районных фельдшерских пунктов.

Что касается социальной инфраструктуры, то здесь, в первую очередь, ориентируются на запросы жителей региона.

«Это очень важно, чтобы люди чувствовали, что-то, что вы делаете, отвечает их интересам. Да, а для этого они должны быть участниками процесса», — подчеркнул президент.

«Да, именно так, Владимир Владимирович. И более того, мы именно ориентируемся на те общественные пространства, за которые проголосовали люди. Вот что они выбрали, то мы и делаем», — отметил Евраев.

«Газификация продолжается, да?» — уточнил Путин.

«Конечно, у нас еще Брейтовский район негазифицированный. Рассчитываем в следующем году приступить к этим работам. Социальная сфера: четыре школы мы ввели уже в действие, четыре школы еще строим. Строим, конечно, не только школы, но и объекты культуры, и спорта», — добавил губернатор

«У вас целый ряд хороших, перспективных инвестпроектов. Какие из них считаете наиболее интересными?» — спросил глава государства.

«Наиболее интересными я считаю те проекты, которые у нас сейчас связаны с промышленностью. Мы буквально недавно открыли целый ряд новых промышленных предприятий в Ростове Великом и в Даниловском районе…» — доложил Евраев.

И объем промышленности за последнее время вырос на шесть процентов. Хорошие показатели в сфере судостроения и фармацевтики.

Кроме того, Ярославская область помогает новым российским территориям. В Акимовском районе Запорожской области недавно завершили капитальный ремонт Дома культуры.

И, конечно, поддержку оказывают участникам СВО и их родным. Губернатор сам недавно встречался с бойцами на линии соприкосновения. От ярославских военных глава региона передал Владимиру Путину шеврон.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
91.44
-0.04 102.08
-0.21
Новые знакомства и укрепление связей: китайский гороскоп на сентябрь 2024...

Последние новости

1:50
В Госдуме предлагают выплачивать по миллиону рублей сельским учителям
1:30
Курс на советь: Рособрнадзор готовит меры против псевдокоучей
1:10
Проделана работа: в Ярославской области решена проблема обманутых дольщиков
0:50
Павел Дуров покинул здание суда на частном автомобиле
0:30
Ореховый спас: что можно и что нельзя делать 29 августа
0:10
Пусть скажет правду: лидер партии «Патриоты» Филиппо требует дать Дурову слово

Сейчас читают

Китай — Россия — Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
Лихорадка Западного Нила в России: что это за болезнь и насколько она опасна
Гранаты, автоматы АК-74: что спрятали в схроне готовившие в Ингушетии теракты боевики
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака