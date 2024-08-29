Проделана работа: в Ярославской области решена проблема обманутых дольщиков

Об этом на встрече в Кремле президенту Путину сообщил губернатор Евраев.

В Ярославской области полностью решена проблема обманутых дольщиков. Об этом Владимиру Путину сегодня на встрече в Кремле доложил губернатор Михаил Евраев.

В целом рост объемов жилищного строительства в регионе, по сравнению с прошлым годом, составил 20 процентов.

Особое внимание также уделяют объектам здравоохранения. Так, на базе областной онкологической больницы заработал хирургически корпус, оснащенный передовым оборудованием. Кроме того, открыли новую детскую поликлинику и сразу 30 районных фельдшерских пунктов.

Что касается социальной инфраструктуры, то здесь, в первую очередь, ориентируются на запросы жителей региона.

«Это очень важно, чтобы люди чувствовали, что-то, что вы делаете, отвечает их интересам. Да, а для этого они должны быть участниками процесса», — подчеркнул президент.

«Да, именно так, Владимир Владимирович. И более того, мы именно ориентируемся на те общественные пространства, за которые проголосовали люди. Вот что они выбрали, то мы и делаем», — отметил Евраев.

«Газификация продолжается, да?» — уточнил Путин.

«Конечно, у нас еще Брейтовский район негазифицированный. Рассчитываем в следующем году приступить к этим работам. Социальная сфера: четыре школы мы ввели уже в действие, четыре школы еще строим. Строим, конечно, не только школы, но и объекты культуры, и спорта», — добавил губернатор

«У вас целый ряд хороших, перспективных инвестпроектов. Какие из них считаете наиболее интересными?» — спросил глава государства.

«Наиболее интересными я считаю те проекты, которые у нас сейчас связаны с промышленностью. Мы буквально недавно открыли целый ряд новых промышленных предприятий в Ростове Великом и в Даниловском районе…» — доложил Евраев.

И объем промышленности за последнее время вырос на шесть процентов. Хорошие показатели в сфере судостроения и фармацевтики.

Кроме того, Ярославская область помогает новым российским территориям. В Акимовском районе Запорожской области недавно завершили капитальный ремонт Дома культуры.

И, конечно, поддержку оказывают участникам СВО и их родным. Губернатор сам недавно встречался с бойцами на линии соприкосновения. От ярославских военных глава региона передал Владимиру Путину шеврон.