Генеральным информационным партнером на юбилейной «Ночи выборов» выступит МИЦ «Известия»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 35 0

Марафон пройдет 8 сентября на площадке «Красный октября».

Фото, видео: пресс-служба «Ночи выборов»; 5-tv.ru

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Генеральным информационным партнером на всероссийском юбилейном онлайн-марафоне «Ночь выборов» выступит МИЦ «Известия». Традиционное мероприятие пройдет в Москве 8 сентября на площадке «Красного Октября». В десятый раз здесь соберутся политологи, социологи, политики, общественники и международные наблюдатели. Об этом сообщила председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август на пресс-конференции в ТАСС.

«За прошедшие семь лет „Ночь выборов“ была проведена девять раз: наступающая станет юбилейной десятой. Это подтверждает востребованность формата площадки, на которой ведущие отечественные и зарубежные эксперты говорят о серьезных темах доступным и простым языком», — отметила Август.

Отмечается, что с 2017 года гостями «Ночи выборов» стали более шести тысяч человек. Трансляция мероприятия доступно по всему миру. Она за семь лет набрала более 80 миллионов просмотров.

В течение марафона состоятся пресс-конференции парламентских партий и Независимого общественного мониторинга, где они подведут итоги избирательной кампании, а также круглые столы, посвященные развитию избирательной системы в России и за границей.

Темами для дискуссий станут: «Ночи выборов» в России и за рубежом — что изменилось», «Информационная война — война цивилизаций», «Прогнозы итогов выборов-2024 в РФ».

На площадке «Ночи выборов» будет работать Ситуационный центр Общественной палаты по непрерывному мониторингу выборов — Независимый общественный мониторинг.

Одним из самых ярких мероприятий «Ночи выборов» станет оглашение победителей Telegram-премии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что защиту интересов России в Арктике обсудили на первом заседании Морской коллегии.

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