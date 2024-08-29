«Я настоящий скуф»: Баста сделал неожиданное признание о себе

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Рэпер Баста считает себя настоящим скуфом

«Я настоящий скуф»: Баста сделал неожиданное признание о себе

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Артист считает, что в мире много таких, как он. И не видит в этом ничего плохого.

Популярный рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, признался, что считает себя скуфом. Об этом артист рассказал в беседе с журналом Men Today.

Скуфами сегодня называют мужчин средних лет, которые не занимаются спортом, ведут размеренный образ жизни, страдают от лишнего веса и совсем не следят за своим внешним видом. Баста отметил, что прекрасно знаком с этим понятием и уверен, что в каком-то смысле может отнести себя к нему.

«Я сам настоящий скуф. С гордостью несу это знамя. Я недавно Эльдару Джарахову говорю, что буду писать песню про скуфов. Он весь аж перекосился: „Ты че, Вась, гонишь?“. Я говорю: „Да хорош, скуфы — это же просто дядьки, вот как я сам“. Мы — скуфня, отвечаю. Мне очень симпатичен этот образ — вот Лебовски (главный герой фильма „Большой Лебовски“ — Прим. ред.) его идеально олицетворяет. Лебовски — это знамя скуфов, и мы за ним идем», — сказал Вакуленко.

Исполнитель также поделился планами о создании тематической песни в честь обсуждаемого образа. По его словам, композиция будет посвящена человеку, «погрязшему в лени».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Баста запретил своим артистам пить перед шоу.

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«Я настоящий скуф»: Баста сделал неожиданное признание о себе

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