В Сочи спасли туристов, заблокированных в каньоне горной реки

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Самостоятельно выбраться они не могли.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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В Сочи спасли туристов, которые оказались заблокированы в каньоне горной реки на высоте 15 метров над водой. Самостоятельно выбраться они не могли.

На помощь туристам пришли сотрудники МЧС. Они натянули между скалами специальные страховочные перила. Спасательная операция продлилась около шести часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал другую удивительную историю спасения — про женщину с ребенком, ее спасли из заглохшего в воде автомобиля. Машина жительницы курортного города заехала в яму, а двери заблокировались.

Ливневые дожди на днях затопили курортную столицу России — Сочи. В городе не пройти и не проехать по улицам. Жителей предупреждали о непогоде, но настолько обильных осадков никто не ожидал.

Ливень прошел по всем районам города, на улицах с уклоном образовались мощные, бурные реки. Больше всего непогода доставила неудобств автомобилистам, особенно в местах с перекрестками. Последствия стихии до сих пор устраняют.

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