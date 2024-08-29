В Москве перекрыли канал незаконной продажи техники для скрытого получения данных

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

Правоохранители в Москве пресекли противоправную деятельность гражданина РФ, связанную с незаконной продажей специальных технических средств, которые предназначены для негласного получения информации. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

«Сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД России совместно с ФСБ России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной реализации товаров, предназначенных для негласного получения информации», — сообщила она.

Указывается, что среди таких товаров аппаратура для видеозаписи, замаскированная под ручки, сетевые адаптеры, часы, портативные зарядные устройства и игрушки. Еще у россиянина нашли мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители. Такая техника поступала в Россию из-за границы.

Фото, видео: РИА Новости; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru



Россиянин не имеет документов, разрешающих продажу. Он реализовывал такие товары через крупные маркетплейсы и торговые павильоны на западе Москвы. В той же части столицы и хранился товар. В ходе обысков правоохранители изъяли более трех тысяч электронных устройств. Всю технику направили на исследование экспертам-криминалистам МВД РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Как отметила Волк, продавца задержали, он ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.

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