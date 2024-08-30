Копалась в машинах, играла на компьютере: что известно о спутнице Дурова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Юлия Вавилова чинила старые машины до переезда в Дубай

Копалась в машинах, играла на компьютере: что известно о спутнице Дурова

Фото: Telegram / Vavia’s / julivavilovaa

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Знакомые Юлии Вавиловой раскрыли интересные подробности жизни и работы помощницы миллиардера.

Москвичку Юлию Вавилову, сопровождавшую соснователя Telegram Павла Дурова при перелете в Париж, выпустили из-под стражи после допроса. Подробности о том, кем же на самом деле является 24-летняя спутница бизнесмена и какие у них отношения, выяснили KP.RU.

Известно, что поездка во Францию была уже не первой для пары. Судя по публикациям в соцсетях девушки, она была в Азербайджане и Казахстане в то же время, что и Дуров.

В прессе Вавилову прозвали помощницей миллиардера, но у многих вызывает большие сомнения, что их связывают лишь рабочие отношения.

Лишним подтверждением этого являются слова бывшей девушки Дурова — венгерской модели Дианы Бако. Она заявила, что Вавилова нагло увела у нее бизнесмена.

Издание KP.RU выяснило у друга Дианы подробности этой истории, и он подтвердил тот факт, что нынешняя ассистентка Дурова является его девушкой, и девушка не постеснялась отбить его у другой.

«Диана несколько недель была разочарована этим», — отметил он.

Интересно, что именно Бако познакомила Дурова с будущей разлучницей в Дубае. Как известно из публикаций в соцсетях красавицы, жила она в Арабских Эмиратах небедно, хотя в родном районе Чертаново ее быт был куда более скромным.

Более того, друг детства девушки отмечал, что раньше она была похожа на «пацанку», была не очень общительной и увлекалась компьютерными играми и машинами.

«Она вообще любила все необычное. Например, копаться в машинах. У нашего общего друга была „Ока“, она помогала ему ее перебирать», — говорит он.

Известно, что в 2018 году Вавилова поступила в университет «Синергия» на факультет киберспорта и игровой индустрии, так как именно эта сфера ее очень интересовала.

После окончания учебы девушка решила перебраться в Дубай и завести блог в соцсетях, где позиционировала себя как криптокоуч. На одной из вечеринок в Дубае она и познакомилась с миллиардером с помощью Дианы Бако.

Все это звучит довольно интересно, вот только в ее кругу общения говорят, что девушка на самом деле могла оказывать эскорт-услуги, причем цены гнула за это довольно большие — от четырех тысяч долларов. Это больше 365 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Ранее 5-tv.ru писал, что говорят западные аналитики об аресте Дурова.

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