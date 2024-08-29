В Москве задержали вооруженного саблей мужчину, угрожавшего прохожим

В Москве задержали мужчину, который размахивал саблей и угрожал прохожим. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к компании во дворе дома по Пятницкому шоссе. Внезапно он достал саблю из ножен, а затем стал высказывать в адрес людей угрозы применения насилия и физической расправы.

«Молодые люди смогли задержать злоумышленника, после чего передали его правоохранителям. Им оказался 56-летний житель района Митино», — говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что таким образом пытался познакомиться с девушкой. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru



Один из участников конфликта Антон в беседе с 5-tv.ru рассказал, как все было в тот вечер. По его словам, всего в компании была одна девушка и трое парней. В какой-то момент злоумышленник подошел к молодым людям и стал возмущаться, что они якобы громко разговаривают. Они ответили, что будут вести себя потише.

«Он подошел с саблей, попытался ее вытащить. Мы объяснили, что так делать не нужно. Не дай Бог кого нечаянно порежешь», — сказал Антон.

Тогда мужчина ушел. Компания снова развеселилась, но буквально через полторы-две минуты недовольный с саблей вернулся и стал угрожать.

«Достал саблю, давай нам угрожать. Мы отскочили все. <…> Он говорит: девушка сюда, остальные пошли нахрен», — сообщил участник событий.

После этого молодые люди обезоружили мужчину и вызвали полицию, которая задержала хулигана.

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