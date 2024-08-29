«Без комментариев»: Муцениеце с улыбкой покинула суд по разделу детей с Прилучным

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 45 0

Муцениеце с улыбкой покинула судебное заседание по разделу детей с Прилучным

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Бывший муж планирует забрать их двух общих детей себе.

29 августа в Головинском суде Москвы состоялось заседание, на котором решалось дальнейшее место жительства детей актрисы Агаты Муцениеце и ее бывшего мужа Павла Прилучного. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Без комментариев», — сказала 35-летняя актриса, покидая суд вместе со своим адвокатом. На ее лице играла улыбка.

Сам Прилучный на заседание не явился. Его интересы в суде представлял адвокат. В настоящий момент 11-летний Тимофей и восьмилетняя Мия живут с мамой, однако их дальнейшая судьба пока не определена. Вскоре бывшие супруги встретятся на еще одном судебном заседании, дата которого остается неизвестной.

Звезды сериала «Закрытая школа» развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году Прилучный не закрутил роман со своей коллегой Зепюр Брутян.

После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов и подала в суд на экс-супруга. Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако, несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену. Теперь звезда российского кино хочет забрать Мию и Тимофея себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленный Муцениеце Иван Чуйков оплатил госпошлину за регистрацию брака.

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