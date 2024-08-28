Муцениеце выходит замуж? Чуйков оплатил госпошлину за регистрацию брака

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 129 0

Актер Иван Чуйков объявил о первой в своей жизни оплате госпошлины за брак

Муцениеце выходит замуж? Чуйков оплатил госпошлину за регистрацию брака

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Неужели совсем скоро прогремит еще одна звездная свадьба?

Актер и ведущий развлекательных мероприятий Иван Чуйков признался перед поклонниками в том, что впервые в жизни оплатил госпошлину за регистрацию брака. О чем он рассказал в личном Telegram-канале.

«Первый раз в жизни это делаю! Хочется пожелать: в добрый путь, летите дорогие мои!» — отметил Чуйков, показал скриншот транзакции.

Новый ухажер актрисы Агаты Муцениеце указал, что ему было крайне приятно внести «свой вклад в ваше счастливое будущее». При этом на опубликованном фото было видно, что Чуйков оплатил 350 рублей за регистрацию заключения брака.

Поклонники стали строить теории, но вскоре сам актер признался в другой тайне. Он пояснил, что и правда оплатил госпошлину, но для «брака двух друзей», причем один из них оказался иностранцем. Более того, девушка была его близкой подругой, она и подала заявление — Чуйков же захотел сэкономить.

«Я за компанию пошел с ней в ЗАГС и оплатил эту госпошлину, чтобы потом на свадьбе не дарить подарок. Гениально!» — похвалил себя за идею звезда.

Примечательно, что романтические отношения между Чуйковым и Муцениеце были раскрыты на музыкальной премии RU.TV в мае этого года. Тогда звездная пара сама объявила о любовной связи.

Ранее 5-tv.ru рассказал новые детали разрыва Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

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