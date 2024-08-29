Собянин рассказал о строительстве нового автомобильного моста через Москву-реку

Его открытие запланировано на 2025 год.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку свяжет три района города: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, рассказал мэр Сергей Собянин в личном блоге.
По его словам, новый мост «обеспечит дополнительный выезд с территории с территории Национального космического центра в сторону северо-запада столицы».
Объект возводят методом надвижки. В настоящее время устанавливаются опоры моста. Также ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения.
Открытие моста запланировано на 2025 год.
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