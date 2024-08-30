Худший тимбилдинг в истории: в США коллеги бросили мужчину одного в горах

Мужчина был на волосок от гибели.

В американском штате Колорадо прошел худший тимбилдинг в истории: 15 сотрудников одной компании решили отправиться все вместе в горы национального парка Colorado’s San Isabel National Forest, чтобы научиться лучше работать в команде, но по дороге забыли одного своего товарища. Об этом сообщает портал INFORMNNY.com.

Известно, что мужчина выжил, однако до сих пор непонятно, как же так вышло, что про него просто забыли.

Посреди маршрута вся группа решила разделиться, но один из сотрудников остался в гордом одиночестве. Он в итоге отстал от групп, а позже заплутал. Когда он дошел до вершины, куда они и направлялись, никого в итоге не оказалось.

При этом связи на такой высоте не было, поэтому он оказался отрезан от всех. Когда сотрудник спустился обратно, он обнаружил, что кто-то убрал все метки, оставленные сотоварищами. Из-за этого он заблудился еще больше.

Когда мужчине удалось поймать сигнал своего сотового телефона, уоллеги не поняли, где он и попросила вернуться на вершину. Когда мужчина отправился обратно, то пошел сильный дождь, и телефон вновь оказался вне зоны доступа.

Только поздним вечером работники спустились с горы, так и не дождавшись там коллегу. Утром следующего дня поисковая группа все-таки смогла отыскать сотрудника: он сильно замерз, голоден, но был жив. Пока что неизвестно, уволился ли этот сотрудник сразу после такого тимбилдинга.

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