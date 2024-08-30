Нужна госпитализация: в Минздраве раскрыли масштаб угрозы новой болезни вейперов

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Гамбарян: большинству пациентов с болезнью вейперов EVALI нужна госпитализация

Нужна госпитализация: в Минздраве раскрыли масштаб угрозы новой болезни вейперов

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg

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О ней стало известно только в последние годы.

Большинству пациентов с болезнью вейперов EVALI необходима госпитализация в больницу. Пострадавшие сталкиваются не только с поражением сердца, но и сосудов.

Об этом в комментарии РИА Новости рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д. м. н. Маринэ Гамбарян.

«EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани», — объяснила она специфику заболевания.

Она подчеркнула, что 95% пострадавшим от новой болезни остро необходима госпитализация в отделение пульмонологии или интенсивной терапии. Более того, искусственная вентиляция легких требуется как минимум одной трети пациентов, предупредила эксперт Минздрава.

Гамбарян пояснила, что под угрозой находятся и те, кто потребляет и безникотиновую электронную продукцию — вейпов и соответствующих сигарет. Люди, которые предпочитают покупать вещи с ее содержанием, тоже могут столкнуться с болезнью EVALI.

Эксперт добавила, что курение вейпов может грозить человеку поражением сердца, сосудов и респираторной системы. Гамбарян указала, что EVALI уже официально признана в США в 2019 году. Это произошло во время стремительного роста популярности вейпов — там также были замечены летальные исходы.

Ранее 5-tv.ru писал о симптомах болезни вейперов EVALI и в чем она схожа с коронавирусом.

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Нужна госпитализация: в Минздраве раскрыли масштаб угрозы новой болезни вейперов

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